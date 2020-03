Tom Hanks e a esposa Rita Wilson testaram positivo enquanto ele filmava na Austrália, mas o casal já não sofre mais com nenhum sintoma da Covid-19. Will Smith tem aproveitado a quarentena para criar, seguindo o exemplo do dramaturgo William Shakeaspeare, que escreveu “O Rei Lear” durante a disseminação da peste bubônica na Europa. Muitos famosos usam as redes sociais para incentivar o isolamento e mostrar como suas vidas foram modificadas - como Alec Baldwin, que se diz “desempregado”.

A web evidencia que o coronavírus transformou a indústria de entretenimento no mundo. Produções foram completamente paradas, shows adiados e cinemas fechados. Cientes do papel social que carregam, artistas isolados em casa têm se empenhado em postar, no Instagram, que a vida deles não está muito diferente da rotina dos fãs. Michelle Pfeiffer, por exemplo, pôs uma imagem segurando cartaz escrito “Eu fico em casa por minha irmã”, lembrando que uma possível visita poderia transmitir o vírus para ela.

Gwyneth Paltrow aparece com máscara e luvas e carregando duas sacolas de plástico, após ir a um mercado local. “Ontem ouvi histórias de trilhas e parques lotados. Embora estejamos todos em uma curva de aprendizado e nem sempre somos perfeitos ao descobrir esse novo normal temporário, devemos levar as ordens a sério e não abusar das liberdades que ainda temos”, receita Gwyneth, que enumera várias atividades para se fazer em casa (curiosamente, não cita filmes).

Hugh Jackman, o Wolverine, e Jessica Alba, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, surgem lavando as mãos no perfil deles. Já Chris “Thor” Hemsworth está oferecendo seis semanas grátis de seu programa online de saúde e fitness. “Penso que agora, mais do que nunca, é quando precisamos nos concentrar no que eu acredito ser os três pilares fundamentais para uma vida mais saudável e feliz – movimento, nutrição e condicionamento mental”, assinala.

E há quem busque entreter a si e aos seguidores, como a atriz Jessica Chastain, que postou uma foto nua na cama, atendendo um telefone antigo. E pergunta: “Estou fazendo certo essa coisa de quarentena em casa?”.