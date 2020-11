A Escola Itaú Cultural, nova plataforma de formação da instituição, está oferecendo cinco cursos livres em formato on-line e gratuito, voltado para as artes.

Os cursos são "Introdução ao Teatro Essencial", com Denise Stoklos; "Mediação Cultural Contemporânea"; Entreolhares: Arte e Algoritmo Como Usar o Processamento Digital na Criação de Poéticas?", "Constelação das Artes: Histórias da Música e Sonoridades Brasileiras" e "Constelação das Artes: História do Brasil em 12 ingredientes e 1 dose".

Os três primeiros requerem inscrição prévia até 7 de novembro, pelo site do Itaú Cultural. Os demais não têm necessidade de inscrição.

“Entendemos que criar condições para a formação é um meio de promover a participação do cidadão, algo fundamental para o desenvolvimento de um país, ainda mais por meio da arte e da cultura”, diz Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural.

“Esta plataforma pretende democratizar o acesso do público aos nossos cursos, mas também proporcionar a interação com os diversos programas que oferecemos por meio dela, como por exemplo, a Enciclopédia de Arte e Cultura Brasileira”, continua ele.

“Em tempos em que a desigualdade grita de maneira ainda mais expressiva, é preciso que todos dediquemos parte de nossos esforços para que mais pessoas tenham acesso a múltiplas possibilidades de formação”, conclui Saron.

Cursos

"Introdução ao Teatro Essencial" trabalha sobre o método criado por Denise Stoklos – atriz, diretora, escritora, coreógrafa e professora que, ao longo dos seus 52 anos de carreira nas artes cênicas, tem desenvolvido obras autorais de sucesso. Este curso livre é ministrado por ela própria e tem aulas de 16 de novembro a 18 de dezembro.

Com aulas de 26 de novembro a 15 de dezembro, "Mediação Cultural Contemporânea"revisita os paradigmas da mediação cultural, além de compartilhar e debater práticas contemporâneas dessa área e as problemáticas que envolvem o educador em diferentes contextos. Este curso é ministrado por diversos professores, como Everson Melquiades, Fabiana Barbosa e Renato Gama.

"Entreolhares: Arte e Algoritmo Como usar o processamento digital na criação de poéticas?" fará uma reflexão sobre o passado e o futuro das artes computacionais, em debates com artistas nacionais e internacionais. O curso é livre. No dia 11, serão divulgados os selecionados e as sessões acontecem de 16 a 25 do mesmo mês.

A partir de 24 de novembro, "Constelação das Artes: Histórias da Música e Sonoridades Brasileiras" traça um panorama histórico da música do Brasil, que acompanha a construção da ideia de identidade nacional no decorrer das épocas. Os professores são os músicos José Geraldo, Mónica Vermes e Tiganá Santana.

"Constelação das Artes: História do Brasil em 12 ingredientes e 1 dose" trata da formação de várias culinárias no território brasileiro. A partir dos ingredientes das receitas – e de suas referências históricas, artísticas e literárias –, ele busca compreender as práticas culturais da alimentação. Este curso é livre, sem necessidade de inscrição e disponível a partir de 24 de novembro.