Ivete Sangalo não mentiu. O primeiro verso de Eva, que abriu o Palco Mundo deste domingo, 29, lembrou de mais um dia nublado no Rock In Rio. "Olha só amor, hoje o sol não apareceu."



Mas o tempo não impediu que a nave Sangalo fizesse voos altos. Do Palco Mundo até o Palco Sunset, e até mesmo ao redor, o público se voltou para acompanhar a cantora, que surpreendeu ao abrir o show tocando bateria.



Vestida como uma heroína cintilante, uma versão feminina do Flash, com um raio amarelo estampando o macacão de pedras, Ivete atraiu o público ao emendar sucessos como Abalou e Poeira.



Ivete abre o palco para o funk com um sucesso brasileiro atrás do outro. Com Sai da Minha Frente, de Anitta, Ivete pula para Cerol na mão do Bonde do Tigrão e Vai Lacraia, de Mc Serginho. "Quero dizer uma coisa. Hoje é dia de Rock", e depois de um silêncio. "Mas é dia de Axé também!"



A cantora relembra o sucesso Gostava Tanto de Você, quando cantou Tim Maia, em um projeto de homenagem ao artista, com Criolo. Depois engatou o 'nanana' de Além do Horizonte, do Jota Quest. "Que todo mundo possa amar o outro com liberdade. É isso que interessa."