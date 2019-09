Ivete Sangalo mostrou que é "gente como a gente" e, como qualquer fã, decidiu "invadir" o palco do show de Marília Mendonça durante apresentação no neste domingo, (15). A cantora baiana também se apresentou no mesmo festival. No momento da "invasão", Marília estava a alguns metros para frente do palco e é possível ver um vulto indo em direção a ela.



Sem titubear, um dos seguranças foi para cima de Ivete. Confuso com o rosto familiar da cantora baiana, ele dá uma paradinha. Ao mesmo tempo, o segurança é abordado por outro segurança e deixa Ivete seguir.



"Você vai me fazer chorar logo no início do show, né?", brincou Marília. As imagens foram registradas pelos fãs e rapidamente se espalharam nas redes sociais.