Atualmente sob o comando da cantora Iza, o Música Boa ao Vivo, do Multishow, contará com Ivete Sangalo em sua próxima temporada. A estreia está prevista para 24 de março do ano que vem.



Atração, atualmente comandada pela cantora Iza, já teve nessa posição Anitta e Thiaguinho. Mas gora será a vez da alegria de Ivete Sangalo dominar o palco do Multishow.



Por três 3 meses, toda terça-feira, a cantora baiana estará à frente do programa, que traz shows e mistura de ritmos.