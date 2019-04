A quinta-feira (18), da cantora Iza já começou repleta de comemorações. Nos stories do Instagram, a artista vibrou com o lançamento da música Brisa, que tem ritmo dançante e pegada jamaicana. O clipe, que transita em cenários litorâneos, rapidamente se posicionou entre os vídeos em alta do YouTube.



Após comemorar a novidade nos stories, a cantora aproveitou para mostrar o seu cabelo natural. "Vocês sempre pedem para eu mostrar e eu nunca tinha mostrado. Acabei de tirar minhas tranças, mas está crescendo, gente! Isso aqui são quatro anos de transição", disse a cantora.



No vídeo, ela aparece sem aplique e incentiva outras meninas a não desistirem da transição capilar, processo em que a pessoa abandona os procedimentos com química para o cabelo retornar à sua forma natural.



Confira o clipe de Brisa, da Iza: