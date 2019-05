A cantora Iza vai estrear como jurada no The Voice Brasil a partir de julho, na oitava temporada no reality musical. Ela entra no lugar de Carlinhos Brown e formará time de técnicos ao lado de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló.



Brown, que faz parte da equipe desde a estreia do programa, em 2012, continuará no grupo, mas vai se dedicar exclusivamente ao The Voice Kids.



"Estou me sentindo muito lisonjeada, principalmente pela responsabilidade que é sentar na cadeira que foi do Carlinhos Brown. Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. Sempre o admirei. Ele vai ser a minha inspiração como técnica", disse Iza.



Para a recém-chegada técnica, a possibilidade de troca com os candidatos faz lembrar seu início na música. "O 'The Voice' muda vidas e, com certeza, a experiência de orientar pessoas que querem entrar no mercado, assim como eu fui orientada um dia, vai mudar a minha vida profissional. Gosto de conhecer emissões, vibratos, timbres e cores diferentes de voz. Eu pesquiso muito sobre isso e vai ser bacana auxiliar os cantores a se encontrarem também", afirma a cantora.



Iza diz estar ansiosa para a estreia do programa, principalmente para a fase de audições às cegas. "Eu sempre quis saber o que os técnicos sentiam nessa hora e o que fazia com que eles virassem a cadeira. Vai ser muito bom estar lá." O programa tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert.

