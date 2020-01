A esplanada do Mineirão recebe no próximo sábado (1º) o Baile da Santinha, a partir das 15h, com o cantor Léo Santana, que desembarca na capital mineira para levantar os fãs na segunda edição do evento.

Outros nomes de destaque farão parte da festa, como, Bell Marques, um dos expoentes da música baiana, o forró eletrônico do grupo Saia Rodada e o funk animado de Pedro Sampaio.

Nessa entusiasmada apresentação que acontece antes do Carnaval 2020 em BH, o anfitrião Léo Santana chega trazendo grandes sucessos, como Contatinho, 10 Beijos de Rua, Encaixa, Psiquiatra do Bumbum, Vai dar PT, Crush Blogueirinha, Quanto Custa?, e claro, a música que dá título à festa, Santinha.

Bell Marques ficou conhecido pelo seu carisma, irreverência, e forte presença de palco. Quando anunciou sua saída do Chiclete com Banana no ano de 2013, foi logo apoiado por diversos artistas que já acompanhavam sua trajetória. Os fãs de sua antiga banda também demonstraram apoio, e se autodenominaram "bellzeiros", uma nova vertente dos "chicleteiros", como são conhecidos os fãs de Chiclete com Banana. O cantor vai mostrar mais uma vez porque seu nome é tão forte e vai animar com os hits: Menina Me Dá Seu Amor, Diga Que Valeu, Amar Você Não Dói, Amor Bacana, Selva Branca, Minha Deusa e outros sucessos.

Com uma carreira marcada de sucessos, o grupo Saia Rodada está há mais de 10 anos na estrada. Comandado por Raí Soares ao som de muito forró eletrônico, voltou ao cenário musical com Filho do Mato, hit estourado lançado no ano de 2018. Já Pedro Sampaio chega com o seu trabalho que conquistou o Brasil com o seu funk misturado ao pop, eletrônico e hip hop. O artista tem liderado as playlists brasileiras do Spotify (e das festinhas) com Vai Menina, Bota pra Tremer e outros hits.

Baile da Santinha

O Baile da Santinha é um sucesso por onde passa, sendo uma das festas mais aguardadas pelos foliões no verão de Salvador. Ao longo do ano, Léo Santana viaja com o projeto para as principais cidades brasileiras e, em Belo Horizonte, o artista se apresenta pela segunda vez. A cada baile o cantor recebe convidados especiais, transformando o evento em uma ocasião única.