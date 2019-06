Durante a Copa América, Belo Horizonte terá mais uma vez uma “fanfest”. Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o Expominas será ponto de encontro para quem quer assistir às partidas em um telão e ainda conferir shows de artistas destacados. Evento oficial da Conmebol, o evento contará ainda com bares e food trucks.

No dia do primeiro jogo da seleção, 14 de junho, a Arena Nº1 Brahma receberá a apresentação da dupla Henrique e Diego. Os ingressos já podem ser retirados aqui.

Para o dia 18, está previsto o show de Ludmilla, enquanto no dia 22 quem sobe ao palco são Rodriguinho e o bloco Beiço do Wando. As novidades da programação nas fases seguintes serão divulgadas à medida que a Seleção for avançando.

Serviço:

Arena Nº 1 Brahma em Belo Horizonte no Expominas | Estacionamento aberto (av. Amazonas, 6200, Gameleira)

14 de junho - 16h à 00h – show de Henrique e Diego às 20h

18 de junho - 16h à 00h – show de Ludmilla às 20h

22 de junho - 14h às 22h – Beiço do Wando, às 18h, e Rodriguinho, às 20h