As lives no Instagram, YouTube e Facebook se multiplicam. É quase impossível compilar todas as opções que os fãs dos mais variados estilos musicais têm.

Várias já ocorreram durante a semana, com grande repercussão nas redes sociais, e há muitas neste sábado (25) e domingo (26). Dentre as opções, Sorriso Maroto, Rick e Renner, Bell Marques, Luan Santana e Maria Gadú.

Quer transformar o sofá de casa num verdadeiro camarote? Então, confira as principais:

Sábado (25)

Sorriso Maroto - às 15h no canal do YouTube

Rick e Renner - às 16h no canal do YouTube

Heineken Home Session com Seu Jorge, Céu, Mayer Hawthorne e Luedji Luna - às 16h, no YouTube, Facebook e Instagram do Queremos!

Bell Marques - às 17h, no canal do YouTube

Hugo e Guilherme - às 17h, no canal do YouTube

Melim - às 19h, no canal do YouTube

João Bosco - às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo

Gustavo Mioto - às 20h, no canal do YouTube

Domingo (26)

Mumuzinho - às 16h, no canal do YouTube

Luan Santana - às 18h, no canal do YouTube

Maria Gadú - às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo