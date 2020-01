O ano começou bem para os fãs de quadrinhos! Foi divulgado, nesta segunda-feira (13), o trailer oficial do filme Morbius, em parceria entre a Sony Pictures, Columbia e a Marvel Comics.

O longa conta a história do cientista Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, que se torna um vampiro após tentar criar a cura para uma doença que possui no sangue. O anti-herói faz parte do universo do Homem-Aranha.

No trailer aparecem algumas menções, como um pôster do Homem-Aranha e a exibição dos nomes dos filmes Homem-Aranha: Longe de Casa, Homem Aranha: De Volta ao Lar, e Venom, produzidos no mesmo estúdio. Outro detalhe é a aparição do Abutre de Michael Keaton.

O filme tem previsão de lançamento em 30 de julho de 2020.

Assista ao trailer: