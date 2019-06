Jay-Z, de 49 anos, foi considerado pela Forbes nesta segunda-feira (3), o primeiro artista de hip-hop a se tornar bilionário.



De acordo com a revista, o rapper acumulou a fortuna não só pela música, mas também por meio de suas empresas de bebida alcoólica, arte, imóveis e participações em empresas. Na Uber, por exemplo, ele possui um montante de ações estimado em 70 milhões de dólares (R$ 272 milhões, na cotação atual).



Apesar do império, nem tudo veio fácil na vida do músico. O magnata e marido de Beyoncé nasceu em uma família pobre, envolveu-se com o tráfico na juventude e morou em uma casa simples do Brooklyn, em Nova York, antes de entrar para a música.



Jay-Z, cujo nome de batismo é Shawn Carter, criou sua própria gravadora em 1996 e, dentre seus investimentos, estão o serviço de streaming musical Tidal, a marca de champanhe de luxo Armand de Brignac e a de conhaque D'Usse.