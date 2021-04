Do dia 19 a 22 de abril, o baiano distrito de Trancoso vai ser invadido por uma legião de artistas mineiros. Gabriel Guedes (filho de Beto Guedes), Nari Farias, Pedro Volta, Deangelo Silva, Catarina Moura e Mauro Continentino (Pianissimo Jazz) e Barbara Garcia farão parte da programação de um dos festivais mais charmosos do país, o Jazz Trancoso, em edição online e gratuita.

A transmissão acontece pelo YouTube e pelo site do festival, com divulgação nas redes sociais do projeto.

Esta será a segunda edição do evento, que teve início em 2019 e segue no aguardo pela retomada de sua fórmula presencial. Enquanto a espera perdura, os amantes de boa música podem conferir esses artistas pela telinha do computador, do celular ou de outro tipo de dispositivo.

O Jazz Trancoso, além de divulgar um pouco do gênero que empresta o nome ao festival e suas derivações, carrega outros significados, já que acontecerá em datas comemorativas nacionais: Dia do Índio (19), do Vinil (20), da Inconfidência Mineira (21) e da chegada dos portugueses ao Brasil (22).

O evento tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Confira a programação do Jazz Trancoso Online

Dia 19 de abril (segunda-feira) - Dia do Índio

Praia do Espelho – Hotel Calá e Divino

18h - Coral e Gabriel Guedes (Música: “Amor de Índio”, de Beto Guedes)

19h - Mariá Sallum

20h - Pianissimo Jazz

21h - Bárbara Garcia

22h - André Mehmari

Dia 20 de abril (terça-feira) – Dia do Vinil

Restaurante Floresta

19h - D’Ajuda Jazz e Nari Farias

20h - Coral

21h - Gabriel Guedes

Dia 21 de abril (quarta-feira) – Inconfidência Mineira

Casa de Perainda

19h - Pedro Volta

20h - Deangelo Silva

21h - Sáfia Ben Amar

Dia 22 de abril (quinta-feira) – Dia do Planeta Terra e chegada dos portugueses ao Brasil – Revelando o Brasil – Pluralidade

Quadrado e Pousada Mar a Vista

18h - As Cajuínas Caraíva

19h - Jam – Apresentação de vários artistas de Trancoso