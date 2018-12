Após três meses de dieta, com direito a exercícios físicos diários na academia, reeducação alimentar e o fim do consumo do álcool, Jojo Todynho decidiu curtir o calor de quase 40ºC na praia da Reserva, no Rio de Janeiro.



No perfil oficial no Instagram, Jojo fez uma série de vídeos mostrando que estava se divertindo na praia e abriu mão da dieta para tomar uma "cervejinha" com as amigas. "Três meses sem beber, mas hoje resolvi tomar um negocinho só pra animar. Botar o 'rabetão' pra queimar, as gordurinhas para queimar", afirmou a cantora.



Em novembro, Jojo Todynho começou a fazer dieta e chegou a perder seis quilos logo no início. O resultado foi comemorado nas redes sociais pela funkeira. "Aprendi que a vida é feita de renúncias", afirmou na ocasião.