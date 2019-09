O ator Jonathan Azevedo, que ficou nacionalmente conhecido ao interpretar o traficante Sabiá na novela A Força do Querer (2017), anunciou que será pai. Em uma foto publicada no Instagram nesta segunda-feira (2), ele disse que o filho, Matheus Gabriel, está sendo gerado na barriga de "uma grande amiga".



Na foto, Maria Patricia, grávida, aparece no centro da imagem com Jonathan de um lado e o pai do ator, Sergio Azevedo, do outro. "Nesse momento tão especial que estou vivendo, queria agradecer a essas duas pessoas de luz! Meu pai por me ensinar a ser uma pessoa melhor sempre e a essa mulher que está sendo uma grande parceira de vida, me ajudando a ser esse pai que sempre sonhei ser", escreveu o ator.



Jonathan, que atualmente pode ser visto no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, afirmou que é difícil explicar o que tem sentido nessa expectativa pela chegada de Matheus Gabriel. "É uma avalanche de sentimentos", resumiu. "Uma coisa é certa: estou muito feliz!", declarou.

