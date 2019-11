No dia do aniversário de Belo Horizonte, 12 de dezembro, o público da capital mineira vai ganhar de presente um show gratuito de Jorge Ben Jor na Praça da Estação. A partir das 21h, o mestre do samba rock vai apresentar seus grandes sucessos, como “País Tropical” e “Taj Mahal”.

O show faz parte da programação do Circuito Municipal de Cultura, projeto da administração municipal que irá ocupar equipamentos culturais, parque e praças da cidade ao longo dos próximos 12 meses. Serão mais de 150 atrações artísticas e formativas em diversos endereços das nove regionais. O objetivo é descentralizar e democratizar o acesso à cultura.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Fundação Municipal de Cultura (FMC), em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), o projeto será lançado com eventos, realizados entre os dias 6 e 12 de dezembro, em nove centros culturais e no viaduto Santa Tereza.

Seleção

A programação do Circuito Municipal de Cultura irá considerar a vocação de cada espaço, as demandas das comunidades do entorno, a diversidade do público quanto a faixa etária,entre outros dados locais. Para participar, os interessados devem inscrever as suas propostas artísticas ou de formação nas áreas culturais pelo site www.circuitomunicipaldecultura.com.br a partir de janeiro de 2020.

A seleção dos artistas será realizada por uma comissão curadora, formada por representantes da sociedade civil e do poder público, que também fará a curadoria das atrações nacionais. Estão previstas 151 atrações, sendo 90 locais, 12 estaduais, 24 nacionais, além 24 atrações formativas e uma atração formativa internacional.

Confira a programação de lançamento do Circuito Municipal de Cultura:

Dia: 6/12 – Sexta feira

Local: Viaduto Santa Tereza

19h e 20h – VJ Suave – “Suaveciclo” (Audiovisual - São Paulo)

Suaveciclo é um triciclo audiovisual adaptado com projetor, computador, caixa de som e baterias. As projeções iluminam paredes, árvores, calçadas, lagos e propõem de forma lúdica a interatividade dos desenhos de luz com o público, criando momentos únicos entre a cidade e o espectador.

19h30 – Tamara Franklin (Música – Belo Horizonte)

Nessa apresentação, Tamara revela seu olhar ao congregar RAP, samba, reggae, baião, tambores e cantos africanos em um único show. A artista alcançou reconhecimento em Minas Gerais, principalmente por sua versatilidade ao transitar entre os vários segmentos da música negra e popular com o RAP.

20h30 - Rincon Sapiência (Música – São Paulo)

Artista de grande destaque na atual cena da música brasileira, Rincon garante que o show do seu segundo álbum está pautado pela musicalidade do pop contemporâneo africano.

Dia 7/12 – Sábado

Local: Centro Cultural Nordeste - Usina de Cultura

10h – Banquete Público - “Comer pela Memória: um possível lugar de experimentações” (Gastronomia – Belo Horizonte)

Comer pela memória é um projeto da cozinheira e pesquisadora Patrícia Brito, que busca nas comunidades tradicionais formas de fazer e comer pelas narrativas orais. Por meio da experimentação alimentar, pretende-se estimular o paladar e as memórias de quem participa de forma a propiciar sabores e formas em um jogo estético.

Local: Centro Cultural São Bernardo

9h às 18h – VJ Suave – “Floresta Encantada” (Audiovisual - São Paulo)

A instalação interativa proporciona uma conexão com a energia invisível da natureza, um resgate à nossa essência cultural e ao autoconhecimento. O projeto é uma ponte para o contato com sabedorias ancestrais através da experiência sensorial da realidade virtual. Ao colocar os óculos, o espectador é transportado para a Floresta Encantada, lar de energias místicas e elementos marcantes da cultura, fauna e flora brasileira.

Local: Centro Cultural Padre Eustáquio

11h - Velha Guarda de Vila Isabel (Música – Rio de Janeiro)

O Show canta e conta a história do bairro de Vila Isabel e da sua Escola que se confunde com a história do samba carioca. No repertório, músicas de Noel, Ataulfo, Lupicínio, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Ze Ketti e muitos outros.

Dia 8/12 – Domingo

Local: Centro Cultural Urucuia

18h30 - Preta Poeta e convidados, Confronto Urbano e Coletivoz (Literatura e Artes Visuais – Belo Horizonte)

Propõe o encontro entre Preta Poeta, que realiza um sarau convidando poetisas negras de Belo Horizonte e região metropolitana. O Confronto Urbano é um evento de arte urbana que propõe o encontro de artistas urbanos por meio de Duelo de Tags. O Coletivoz sarau de periferia propõe, através de encontros de poesia, um espaço aberto e democrático.

Local: Centro Cultural Alto Vera Cruz

A partir de 9h – “Janela Urbana”, com Luna Bastos e convidados (Artes Visuais - Teresina e Belo Horizonte)

“Janela Urbana” propõe uma ação conjunta entre Luna Bastos e artistas visuais de Belo Horizonte. Luna traz reflexões e representações simbólicas acerca da realidade, do cotidiano, das construções de identidade e relações humanas na contemporaneidade.

Local: Centro Cultural Vila Fátima

16h – Grupo Maria Cutia de Teatro - “Auto da Compadecida” (Teatro – Belo Horizonte)

O Grupo Maria Cutia apresenta o espetáculo Auto da Compadecida, texto de Ariano Suassuna e concepção e direção geral de Gabriel Villela. A peça conta as aventuras picarescas de João Grilo e Chicó que começam com o enterro e o testamento do cachorro do Padeiro e de sua Mulher e acabam em uma epopeia milagrosa no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o Diabo.

Local: Centro Cultural Salgado Filho

17h – Orquestra Ouro Preto e Grupo Pigmalião Escultura que Mexe – “O Pequeno Príncipe: Concerto para Narrador e Orquestra” (Música e Teatro de bonecos– Ouro Peto/Belo Horizonte)

Inspirado na antiga Coleção Disquinho, que embalou a imaginação de crianças por mais de 30 anos, o universo de Antoine de Saint-Exupéry ganha uma nova versão através dos sons e timbres da Orquestra Ouro Preto. A adaptação feita carinhosamente pelo Maestro Rodrigo Toffolo, recebeu música original de um dos mais premiados compositores brasileiros: Tim Rescala. Além disso, ficou a cargo do Grupo Pigmalião toda a concepção e criação dos bonecos apaixonantes que contam a história do principezinho.

Local: Centro Cultural Venda Nova

11h – Cia. Pia Fraus – “Gigantes do Ar” (Circo/Teatro – São Paulo)

Este espetáculo é a reunião de “sketches” inspiradas nas populares apresentações de circo-teatro e nos animais de circo e seus amestradores, onde se reúnem palhaços, trapezistas e bonecos infláveis gigantes, em uma atmosfera de humor e poesia circense.

Local: Centro Cultural Pampulha

19h30 - VJ Suave – “Suaveciclo” (Audiovisual - São Paulo)

Suaveciclo é um triciclo audiovisual adaptado com projetor, computador, caixa de som e baterias. As projeções iluminam paredes, árvores, calçadas, lagos e propõe de forma lúdica a interatividade dos desenhos de luz com o público, criando momentos únicos entre a cidade e o espectador.

Dia 12/12 – Quinta-feira

Local: Praça da estação

20h30 – Abertura e VJ Suave com Vídeo Mapping "Roda de Fogo". Projeção de grandes dimensões em fachadas de edifícios.

21h – Show Jorge Ben Jor com grandes sucessos da carreira