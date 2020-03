Em quarentena e com shows suspensos por tempo indefinido, a dupla Jorge e Mateus anunciou na noite desse domingo (29), em seu perfil oficial do Instagram que irão fazer uma live, de casa, tocando seus grandes sucessos.



A internet se mobilizou para pedir que outros grandes artistas também se apresentassem durante a quarentena, após o sucesso da live de Gusttavo Lima, com 5 horas de duração e, até o momento, já conta com mais de 12 milhões de visualizações, tendo o pico de mais de 750 mil espectadores simultâneos.



Os cantores prometeram divulgar mais detalhes em breve e pediram para os fãs comentarem na postagem do anúncio com a música que não pode faltar.



​Com Maiara Brito, sob supervisão de Mateus Rabelo.