Jorge Vercillo se apresenta nesta sexta-feira (13), às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com um show inspirado em seu novo álbum, “Nas suas Mãos”. O cantor carioca dialoga com vários estilos e universos bem diferentes dos já percorridos até hoje.



Estas mudanças estão estampadas em canções como “Fantasias”, samba gravado em parceria com Thiaguinho, que já está tocando nas rádios, e “Garra”, música de unificação política gravada com Ronaldinho Gaúcho, além da sensual “Nas Minhas Mãos”.



O repertório também trará músicas queridas do público que não são cantadas por Vercillo há um tempo, alternando com sucessos como “Ela Une Todas as Coisas”, “Final Feliz”, “Monalisa” e outras que não podem faltar.

“Ao longo do ano, a gente vai adicionando outras músicas do novo álbum e trocando algumas, como tem sido nas minhas turnês, algo bem mais dinâmico e próximo do público”, adianta o cantor.



“Busco nuances e diversidade entre as músicas. Talvez por sonhar refletir a pluralidade do povo brasileiro”, afirma Vercillo, que sobe ao palco acompanhado dos músicos André Neiva, co-produtor do álbum (direção musical, contrabaixos e vocais); Misael da Hora (teclados e vocais); Claudio Infante (bateria) e do filho Viny Vercillo (guitarras e vocais).



Disco

“Nas Minhas Mãos” foi lançado no início do ano, com 16 faixas, sendo a maioria de composição do próprio artista. Quatro músicas foram inspiradas na esposa Martha Suarez – “Índia de Itapuã”, cantada por ele no casamento; “Paraíso Estendido”; “Nosso Próprio Chão”, que teve participação de Péricles; e “Nas Minhas Mãos”.



“Eu fiz essa música muito inspirado na minha curtição e da Martha, em cima da obra do Bruno Mars, que faz uma música de boa qualidade com letras sensuais. Foi uma nova experiência minha fazendo uma letra que aborda sensualidade e sexualidade. E os fãs abraçaram ela de uma forma muito bacana”, celebra.

As músicas foram lançadas ao longo do ano, começando por “Garra”, parceria com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ela segue os padrões MPB/soft rock que consagraram a carreira de Vercillo.



“Garra” traz na letra uma mensagem de crítica política, ao citar o jogo sujo daqueles que desviam dinheiro público e dos que governam por causa própria. O pagode com Thiaguinho foi lançado logo depois, seguido por “Personagens”, com Vitor Kley.



Serviço

Show “Nas Minhas Mãos” – Com Jorge Vercillo. Hoje, às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537). Ingressos: Plateia I: R$ 140 (R$ 70, a meia; Plateia II: R$ 110 (R$ 55); Plateia superior: R$ 90 (R$ 45)