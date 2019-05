No próximo dia 5 de junho, o quarteirão da rua Fernandes Torinho, na Savassi, vai se transformar na "Rua da Literatura". É que as livrarias Quixote e Ouvidor abrem as portas para uma noite de autógrafos com a jornalista e psicanalista Érica Toledo, que lança o livro “Sanguínea”, com ilustrações de Cindy Meira, da Editora Pomar de Ideias

“Sanguínea” é o primeiro livro de crônicas da jornalista, fruto dos textos publicados em seu blog de mesmo nome, que abordam temas como amor, filhos, a condição feminina, sexo, política e a possibilidade de encontrar pequenas alegrias nas minúcias do cotidiano.

"Tudo me inspira. O olhar de jornalista tem essa atenção ao que se passa no cotidiano. Mas a perspectiva de psicanalista amplia isso demais, porque passei a observar como cada pequeno episódio pode vir carregado de afeto. Então, acredito que o meu trabalho com as crônicas é o de capturar esses sentidos escondidos na rotina, revelar o que, às vezes, não se enxerga. Tento sensibilizar as pessoas para algumas causas e, mais do que isso, acredito que posso sensibilizar as pessoas para as causas delas, como se, ao revelar minha intimidade, pudesse levá-las a atentar para os próprios sentimentos também", conta a autora.

Érica, conhecida pela trajetória de vinte anos como repórter e apresentadora de TV, vai estar na livraria Ouvidor, das 19 às 20h, e na Livraria Quixote, das 20h às 21h.

Livro e autora

Érica Toledo é mineira de Belo Horizonte, 43 anos, mãe de três filhos, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais em Comunicação Social e Teoria Psicanalítica. Trabalhou por 20 anos na imprensa diária. Foi repórter e editora na TV Globo, apresentadora e editora chefe dos programas “Feminina”, na TV Alterosa, e “Opinião Minas”, na Rede Minas.

Faz palestras e cursos na área de comportamento e atua em consultório. Como escritora, já publicou a coletânea de histórias infantis “À espera do Natal”.

O livro “Sanguínea” tem prefácio de Fábio Belo, professor de psicanálise da UFMG, apresentação de Leila Ferreira e contracapa de Cris Guerra.

Rua da Literatura

A Rua da Literatura é uma proposta que pretende transformar a Rua Fernandes Tourinho em referência para eventos literários na capital mineira. Em apenas dois quarteirões estão quatro livrarias: além da Ouvidor e da Quixote, a Scriptum e a João Paulo II. O local também é palco de iniciativas como o Festival Livro na Rua e da festa São Jorge de Rosas e Livros.

Serviço:

Lançamento do livro “Sanguínea” e do projeto “Rua da Literatura”

5 de junho de 2019 (quarta-feira)

De 19h às 20h – Livraria Ouvidor (Rua Fernandes Tourinho, 253)

De 20h às 21h – Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274)