De férias nas Ilhas Maldivas, o ator José de Abreu, 73, pediu em casamento a namorada Carolynne Junger, 22, na noite de Natal.

Um vídeo compartilhado pelo casal nas redes sociais mostrou o momento da surpresa feita em frente a um aquário. Na gravação, dois mergulhadores seguram um cartaz escrito "Will You Marry Me?", na tradução "Você aceita se casar comigo?" enquanto José se ajolha em frente à amada com as alianças.

Pelo Instagram, o ator aproveitou o vídeo para comemorar a novidade. "Ontem pedi minha amada @carolynnejunger em casamento e ela aceitou. Que seja o primeiro de muitos natais juntos. Te amo, Carol, mais que imaginas. Feliz Natal."

O romance deles se tornou público em maio deste ano após serem flagrados em um show de Caetano Veloso.