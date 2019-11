O repórter e crítico musical Jotabê Medeiros participa nesta quinta-feira (28) da edição especial do "Sempre Um Papo", onde lança o livro "Raul Seixas – Não diga que a Canção Está Perdida".



Como Raulzito, o garoto classe média de Salvador e fã de Elvis Presley, se transformou em Raul Seixas, um dos maiores ícones da cultura pop brasileira? Como o jovem sonhador, depois de "passar fome por dois anos na cidade maravilhosa", conquistou as gravadoras e o grande público? E como o responsável por versos que se confundem com a contracultura dos anos 1970, foi derrotado pelas drogas e pelo alcoolismo na década seguinte, mas sem deixar de produzir hits inesquecíveis? Jotabê vai usar de larga experiência para responder a essas perguntas durante o evento.



O jornalista já trabalhou na CNT/Gazeta, Veja São Paulo e nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Em 2004, ele foi finalista do Prêmio Comunique-se de Jornalismo.



Logo após o debate haverá uma apresentação do bloco "Toca Raul".



Serviço:

Sempre Um Papo com Jotabê Medeiros, seguido de show do bloco "Toca Raul", 28 de novembro, às 19h30, na Casa do Jornalista - Av. Álvares Cabral, 400, Centro. Entrada gratuita.



(*) Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.