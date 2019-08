Se você passou pelo Shopping Cidade na tarde desse sábado (31), a chance de ter cruzado com alguém vestido como algum personagem do cinema ou com camisas que remetiam a super-herois, animes ou grupos de k-pop foi gigantesca. Isso porque o mall foi a sede da segunda edição do Nerd Experience.

Ao longo do dia, o evento, que ocupa o último piso do Shopping, reuniu diferentes atividades voltadas para os fãs do universo nerd. Quem esteve lá, pode se aventurar em batalhas medievais - em um

espaço dedicado ao Sword Play, aprender um pouco da língua japonesa e conhecer a moda do país asiático e até mesmo aprender coreografias dos grandes sucessos do k-pop.

Pela primeira vez fazendo cosplay, o estudante Marcio Christian, de 16 anos, destaca a experiência. "Comecei porque o meu amigo me chamou. Apesar da vergonha, estou gostando muito", diz ele, trajado como o Homem Aranha.

O amigo, o jovem Arthur Moreira, de 17 anos, também exibe o traje do super-heroi. "Sempre quis ter a roupa dele, pedi ao meu pai e ele gostou da ideia e me deu. Tem dois meses que comecei com o cosplay e estou adorando", conta.

Quem também exibiu seu traje foi a cosplayer Sarah Cristiny, de 18 anos. Para a ocasião, ela resolveu relembrar o primeiro cosplay utilizado por ela: um traje inspirado em uma personagem do jogo League Of Legends.

"Comecei jogando e acabei me apaixonando pela cultura geek. A partir disso fui tendo vontade de vir aos eventos e me destacar", afirma ela, justificando a opção de frequentar o festival com cosplay.

Foi pelo gosto pela atividade que ela incentivou o namorado, Vitor Scarpelli, de 19 anos. "Comecei por causa dela e estou gostando. As pessoas pedem para tirar foto, ficam curiosas", destaca.

