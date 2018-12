Julia Roberts lembra exatamente quando percebeu que era famosa: dentro de um banheiro. A atriz de 51 anos relembrou o momento em uma entrevista para o podcast do "The Hollywood Repórter".



"Eu fui para casa, na Geórgia, visitar minha mãe e minha irmã mais nova e nós fomos ao cinema... Foi depois que o filme acabou e eu estava no banheiro e lá estava uma mulher que disse: 'Ei, garota na cabine número um, você estava em Mystic Pizza?'", contou Julia. "Mystic Pizza" é um filme de 1988 do qual a atriz participou.



Na entrevista, Julia disse que depois de confirmar que era ela mesma no longa-metragem, a mulher tentou passar "alguma coisa por baixo da cabine" e perguntou: "Você pode assinar isso?", disse.



Julia Roberts ficou mais conhecida pelo filme "Uma Linda Mulher", um clássico dos anos 1990 que, este ano, ganhou uma adaptação musical na Broadway. A atriz, porém, participou de diversas produções cinematográficas de sucesso.