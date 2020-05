Há duas décadas e meia, dois amigos, oriundos de Belo Horizonte, forjavam uma aliança que viria a se tornar no futuro uma das mais célebres duplas sertanejas do país. Alan e Alex não apenas colecionaram sucessos como também confeccionaram composições que bombaram na voz de outros artistas. Após cerca de quatro anos de hiato, eles retomam a parceria para contar, tendo sua própria obra musical como matéria-prima, essa prolífica trajetória por meio de uma live especial neste sábado, a partir das 18h30, no canal oficial do YouTube. A transmissão conta com o apoio do jornal Hoje em Dia.

Mas não pense que o show em formato ‘home office’ contará apenas com os clássicos. Outras surpresas estão por vir. “Vamos mostrar também duas músicas inéditas, que serão lançadas nesta live e, depois, estarão disponibilizadas”, revela Alex.

A transmissão surge como um evento de comemoração da trajetória da dupla e para consolidar o regresso desta parceria, que, infelizmente, precisou adiar sua turnê de retorno. “A gente queria dar esse presente ao nosso público, fazer os fãs se lembrarem de tudo que viveram com a gente, relembrar a década de 90 e o início dos anos 2000 até 2015, período em que estivemos mais firmes e em atividade”, destaca Alex.

Trajetória

Se em 1995, Alan e Alex formavam uma dupla aspirante dentro da música sertaneja, guiada por uma vibe mais romântica, dez anos depois gravavam o primeiro rebento, o disco “De Alma e Coração”, que conta com a participação de César Menotti & Fabiano e o grupo Roupa Nova e a direção musical do produtor Newton D’Ávila.

Os primeiros passos na indústria fonográfica foram sucedidos por uma série de conquistas, como o primeiro álbum ao vivo em Belo Horizonte, o disco “Tamo Junto e Misturado” (2010) e a gravação do segundo DVD, também na capital mineira, entre tantos outros feitos. Isso sem contar as composições eternizadas na voz de artistas como Eduardo Costa, Sérgio Reis e Gino & Geno.

“Depois, demos uma parada, uma pausa. Cada um foi para um lado. Eu tive um outro projeto em outra dupla (com a cantora Luciana Fossi); o Alan estava em um trabalho solo. E agora, nesta retomada, vamos relembrar nossa trajetória”, sintetiza Alex.