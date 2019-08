Engana-se quem pensa que o sucesso dos grupos e artistas de k-pop se restringe à música. A onda coreana influencia também a televisão e serviços de streaming como a Netflix, que tem investido na produção dos k-dramas (as séries sul-coreanas), e desperta a curiosidade do público - que busca, cada vez mais, uma experiência que remeta ao país. Nesse embalo, cresce a procura por artigos que vão de salgadinhos "exóticos", com sabores como polvo com pimenta, a balas azedas, tudo com o "carimbo" made in Korea.

Graças a esse fenômeno, o Made In Korea Minas – que marca presença no Nerd Experience neste fim de semana (31/8 e 1º/9) em BH – ganhou força na internet. Focada na gastronomia e também na cosmética, a loja comercializa produtos que vão de refrigerantes com sabores curiosos, como flor de cerejeira, a maquiagens, passando pelo miojo coreano – um dos favoritos do público. "Eles (os macarrões instantâneos) são totalmente diferentes. O sabor, o tamanho. Alguns são muito apimentados", explica Dinah Kim, criadora do Made In Korea Minas.

Filha de pais coreanos, ela tinha que ir a São Paulo comprar os produtos que gostava. Acabou descobrindo um negócio e se tornou revendedora dos artigos. Mas a empreitada, diz, também tem como objetivo divulgar a cultura do país asiático. "Não queremos vender apenas os produtos, mas também a experiência. Queremos que as pessoas experimentem os produtos que vêm diretamente da Coreia", diz ela, que ainda levou o Made In Korea Minas para o YouTube. "Geralmente, chegam perguntando o que há de mais diferente. Das pessoas que compram por curiosidade, 70% acabam gostando e voltando".

Nerd Experience, sábado e domingo, das 12 às 18h, no Shopping Cidade (Piso G10). Ingressos de R$ 15 a R$ 80