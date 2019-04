O filme “Kardec”, com estreia em 16 de maio, dá largada à segunda onda de produções nacionais ficcionais sobre o universo espírita. Dirigido por Wagner de Assis, responsável por “Nosso Lar” (2010), o longa protagonizado por Leonardo Medeiros, na pele do criador do kardecismo, puxa um cardápio de títulos que terá ainda o mineiro Zé Arigó e o guia espiritual Emmanuel.

“Acho que essa temática é tão vasta, universal e potente com boas histórias que, de alguma forma, pode e deve estar em diversos produtos culturais audiovisuais”, registra Assis, curioso em ver como o público reagirá, após um “ciclo muito virtuoso” de comédias, a outros gêneros. Com “Nosso Lar”, filme mais visto da primeira onda, ele arrebanhou mais de quatro milhões de espectadores.

O cineasta espera que o filme tenha a sua importância no mercado de cinema como um todo, não sendo visto apenas por aqueles que já conhecem previamente o personagem título. “Foi para isso que contamos essa história. É uma jornada de transformação pessoal, um drama que traz à tona grandes questões humanas como quem somos, de onde viemos, para onde vamos”.

A ideia de vida após a morte atrai qualquer pessoa, de acordo com Assis. Neste sentido, é o que aproxima “Nosso Lar” do novo trabalho. “Quem não gostaria de saber o que aconteceu antes de nascermos? O que é a vida espiritual? O que é o livre arbítrio? Em que momento começa a vida?”, instiga o realizador.

Um dos autores assistentes da novela “Espelho da Vida”, da Rede Globo, cujo último capítulo foi ao no início do mês, ele destaca que “o professor Rivail fez essas e mais de mil outras perguntas e obteve respostas esclarecedoras, surpreendentes, cheias de filosofia, carregadas de ética e moral”. Assim como o caso de André Luiz, “as suas descobertas são universais”.

Fenômenos

Rivail – Hippolyte Léon Denizard Rivail – é o nome verdadeiro de Kardec, educador e tradutor nascido em Lyon, em 1804, pioneiro nas pesquisas científicas sobre fenômenos paranormais. Com o pseudônimo, publicou várias obras sobre a doutrina, entre elas “O Livro dos Espíritos”, lançada em 1857 e considerado marco da fundação do espiritismo.

Baseado em livro de Marcelo Souto Maior, “Kardec” tem várias cenas filmadas na França. “A decisão de filmar em Paris foi muito ousada. Mas o resultado é esplêndido para o filme. Claro que toda a reconstituição de época e os figurinos absolutamente lindos são as bases que complementam uma produção de padrão internacional”, registra Assis.

O interesse por contar histórias com a temática espírita tem origem na formação jornalística. “Adoro contar histórias, conhecer sobre o humano em todas as suas circunstâncias. Ao conhecer cada vez mais essas histórias que existem dentro dessa temática espírita/espiritualista, me apaixonei por muitas e acho que são extremamente cinematográficas”, explica o diretor, que já roteirizou quatro filmes com a apresentadora Xuxa.

Continuação de ‘Nosso Lar’ é uma das próximas produções a ganhar as telas