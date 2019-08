A cantora Katy Perry está sendo acusada de assédio sexual pelo ator Josh Kloss, que participou do clipe de sua música Teenage Dream, lançado em agosto de 2010, há nove anos. Ele postou um desabafo em seu perfil no Instagram afirmando que, durante uma festa de aniversário, a cantora teria supostamente abaixado a roupa de Josh e mostrado suas partes íntimas a pessoas presentes no local, sem seu consentimento.



"Ela [Katy Perry] era legal e simpática. Quando outras pessoas estavam por perto, ela era fria e chegou a chamar o ato de me beijar de 'nojento' para todo o set durante a filmagem. Agora eu estou bastante envergonhado, mas continuei dando meu máximo, enquanto minha ex estava ocupada me traindo e minha filha era apenas uma criança engatinhando. Eu sabia que tinha que aguentar por ela", começou Josh Kloss.



Em seguida, continuou: "Depois do primeiro dia de gravações, Katy me convidou para um clube de strip em Santa Barbara. Eu recusei e disse: 'tenho que voltar ao hotel e descansar, porque este trabalho é tudo que eu tenho neste momento'."



O ator contou que viu Katy Perry mais algumas vezes em seguida, logo após ela ter terminado seu casamento com o ator britânico Russell Brand.



Em certa ocasião, durante uma festa de aniversário do diretor de figurino de Katy Perry, Johnny Wujek, Josh Kloss afirma que levou um amigo que estava "morrendo para conhecer a cantora" ao local.



"Eu a vi e a abracei, e ela ainda era minha 'crush' [paixão]. Mas quando me virei para apresentar meu amigo, ela abaixou meu agasalho e minhas roupas de baixo o quanto pôde para mostrar a alguns de seus amigos e às pessoas à nossa volta, meu pênis. Você pode imaginar o quão patético e envergonhado eu me senti?", desabafou Josh.



Na sequência, o ator explicou o motivo de ter publicado o seu desabafo tantos anos após o ocorrido: "Eu digo isso agora porque a nossa cultura está provando que homens com poder são perversos. Mas mulheres com poder também são asquerosas."



A revista Variety contatou representantes de Katy Perry, que se recusaram a comentar sobre o assunto.



Após a publicação, diversos comentários de fãs de Katy Perry foram feitos em tom crítico a Josh Kloss. O ator fez uma publicação, horas depois, em referência ao fato, exaltando outra personalidade com quem já contracenou em outro trabalho, Kim Kardashian. "Para os jovens corajosos defendendo sua rainha aqui. Eu elogio seus corações por trás dos comentários, que procuram proteger alguém que vocês idolatram. Kim Kardashian e Kris Jenner, essas duas mulheres são muito mais poderosas do que Katy Perry e me trataram com respeito. Talvez vocês devessem dar a elas sua lealdade", escreveu.



Por fim, em outra postagem, Josh Kloss ressaltou: "Não quero fama por isso." "Neste aniversário [do clipe], o tempo passou e me fez perceber que agora é a hora de pôr para fora e deixar ir embora. Nem mais um dia ouvindo: 'como foi [contracenar] com Katy Perry?", desabafou.