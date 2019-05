Katy Perry divulgou nesta quarta-feira, (29), um trailer do single Never Really Over. Com cabelo laranja e ao vento na capa, o novo trabalho deve ser lançado nesta sexta-feira, dia 31 de maio.



Este é o primeiro solo da cantora desde 2017, quando ela anunciou o álbum Witness. O disco foi o quinto na carreira de Katy Perry. Em fevereiro passado, a artista lançou a faixa 365, em parceria com DJ Zedd.



Katy Perry é uma das juradas do reality show American Idol, nos Estados Unidos.



​Assista ao vídeo: