O primeiro trailer do filme “Bob Esponja: o incrível resgate” foi divulgado nessa quinta-feira (14) pela Paramount Pictures. A aventura subaquática, que será lançada no Brasil em junho de 2020, conta com a participação do ator Keanu Reeves, que interpreta um sábio. Assista:

Na produção, Bob Esponja está em busca do caracol Gary, que desapareceu da Fenda do Biquíni. Para isso, ele conta com a ajuda do amigo Patrick e de figuras inusitadas que encontra a caminho da Cidade Perdida de Atlantic City.

O Lula Molusco, o Seu Sirigueijo e a esquilo Sandy também estão na superprodução, que é toda desenvolvida por computação gráfica. Mais uma vez, o dublador Wendel Bezerra é quem faz a voz do personagem principal.