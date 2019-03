O vocalista da banda The Prodigy, Keith Flint, morreu na manhã desta segunda-feira (4), aos 49 anos, na cidade de Dunmow, no Reino Unido, de acordo com a BBC. Segundo o jornal, a informação foi confirmada pela polícia de Essex, no Reino Unido, e não é tratada como suspeita.



Nascido em 1969, em Londres, Flint era músico, cantor e dançarino. Ao lado de Liam Howlett e MC Maxim Reality, fazia parte do grupo inglês de música eletrônica que fez sucesso no fim dos anos 90 após um escândalo causado pela música e pelo clipe (censurado) Smack My BitchUp.



A banda surgiu em 1990 e recentemente concluiu uma turnê na Austrália, onde estava promovendo o álbum "No Tourists", de 2018. (com agências internacionais)