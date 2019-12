Ano novo se aproximando, cabelo novo. A cantora Kelly Key decidiu, nessa quarta-feira (4), abandonar o mega hair e apostar em um visual mais natural para as festas de fim de ano.

Pelo Instagram, ela compartilhou o processo de retirada do alongamento feito com os fios costurados em uma "telinha". “Vou manter o meu cabelo com uma telinha só para acabamento e vou deixar meu cabelo all natural para viajar no fim de ano”, revelou.

Após o resultado, a cantora mostrou bastante empolgação e disse que pretende continuar com o novo look. "Eu estou apaixonada e deveria ter feito há mais tempo. Acho que esse cabelinho vai ficar por mais tempo, não só para o fim de ano. Vou levar o cabelo para a vida", comentou.

Atualmente, a cantora dos hits "Baba" e "Cachorrinho" se dedica ao retorno da carreira musical após assinar contrato com a gravadora Warner Music no fim do ano passado.

E aí, gostaram?

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.