Kelly Key, que há algum tempo está se dedicando à produção de conteúdo para o YouTube e Instagram, retomará a carreira musical no próximo ano. A cantora assinou contrato com a Warner Music esta semana e disse que agora vai "se arriscar" em 2019 ao se "jogar em um 'novo' desafio".



Em seu Instagram, Kelly publicou uma foto da reunião que teve na gravadora. Estavam presentes, entre outras pessoas, a agente artística dela Juliana Agda, o produtor musical Wagner Vianna e o empresário Pablo Falcão, um dos responsáveis pelo retorno da banda Rouge.



"Estou de volta a família Warner Music Brasil , se é que em algum momento deixei de fazer parte dela. Me senti tão querida por todos quando entrei na sala de reuniões para assinatura do contrato, que naquele momento tive a certeza de que todos ali estariam prontos para fazer o trabalho dar certo", escreveu ela. "Que assim seja o ano de 2019 na minha carreira, recheado de amor, boas recepções e surpresas maravilhosas", completou.