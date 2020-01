Os boatos sobre a saúde do cantor Ozzy Osbourne levaram a sua filha, Kelly Osbourne, a desmentir que o ex-líder do Black Sabbath estaria em seu "leito de morte". O estado de saúde do rockeiro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira (02).

“Hoje tive um maravilhoso início de 2020. Fui almoçar com minha família e passamos o resto do dia rindo e agarrada com meu pai. Fui para casa e li os artigos repugnantes dizendo que meu pai estaria supostamente em seu ‘leito de morte’. Às vezes as mídias me fazem ficar doente. Não é segredo nenhum que meu pai teve um ano difícil em relação à sua saúde, mas vir com uma dessas é uma completa m****”., publicou Kelly.

No ano passado, Ozzy Osbourne precisou cancelar a turnê na Europa devido a problemas de saúde. As datas foram remarcadas para este ano.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.