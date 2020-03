Quase todas as madrugadas, por volta de 3 horas, o jornalista e poeta Kiko Ferreira acordava repentinamente, sempre com dores fortes na cabeça. Logo percebeu que era um reflexo do que ouvira e lera nas redes sociais, com a “radicalização e a necessidade de auto-afirmação dos opositores de ideias políticas”.



Descobriu que só conseguia voltar a dormir quando pegava uma caneta e um papel, fazendo o rascunho do que seria o livro “Manual de Berros e a Poesia Física”, que será lançado hoje, às 19h30, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. “Toda aquela gritaria que eu via estava me afetando fisicamente”, registra Ferreira.



Assim surgiu o desejo de fazer um caminho contrário ao daquela histeria, inspirando-se na delicadeza de Manoel de Barros. Soma-se a este viés a musicalidade e o humor que sempre marcaram o trabalho poético de Ferreira. “O humor lhe permite uma outra foram de lidar com momentos de crise sem se tratar de alienação”.



Ele cita o semanário “Pasquim”, que, na época da ditadura, driblava a censura com sarcasmo e originalidade. “Outro dia vi um documentário sobre a economista portuguesa Maria da Conceição Tavares. Ela tinha uma ironia e paixão ao falar de economia que contrastava com a maneira pomposa dos colegas de trabalho”, assinala.



Letrista e crítico musical, o autor empresta musicalidade à sua poesia. “Sempre tive um senso de ocupação da página, que é construída com calma e delicadeza, para que a leitura tenha nuanças e não fique chapada. Não é um texto maçudo. Procuro fazer com que as palavras respirem”, observa.



A concepção gráfica de “Manual de Berros” ganhou a assinatura de Mário Vinícius, da editora Impressões de Minas. “Levei para ele um livro de ‘berros’, com certa agressividade, e ele trabalhou no sentido de dar maior delicadeza e sofisticação. Costumo dizer que ele transformou os ‘berros’ em ‘manual’”, elogia.



O livro ganhou uma sobrecapa que brinca com ideia de merchandising. O texto de apresentação destaca que, “em seus anos de história, (o autor) tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores”.



O lançamento no “Sempre o Papo” terá a participação de dois poetas mineiros, Thais Guimarães e Tonico Mercador, que têm em comum com Ferreira a relação com o jornalismo. “Manual de Berros” também terá lançamento no sábado, às 14h, na Livraria Quixote, logo após a uma performance literária.