Kim Kardashian e Kanye West já estão se preparando para o nascimento do quarto filho do casal, que virá por meio de uma barriga de aluguel. A previsão é que o bebê nasça em maio.



"Kim e Kanye estão realmente empolgados com o novo bebê! É um ponto brilhante agora, considerando tudo o que está acontecendo na família", disse uma fonte ao E! News. "Neste momento, eles estão trabalhando no quarto do bebê em sua casa", acrescentou a fonte.



A pessoa próxima ao casal disse que a empresária e o cantor estão pensando em comprar um carro novo, pois "com quatro crianças, dois adultos e algumas babás, eles definitivamente precisam investir em um carro que caiba toda a família".



Segundo o E! News, a mulher que está gerando o quarto filho do casal é diferente daquela que gerou Chicago, a filha mais nova, de um ano. Outra fonte disse ao site que "Kim teve uma experiência tão positiva na primeira vez e está muito feliz de poder fazer isso de novo dessa maneira".

