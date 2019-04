O canal no YouTube de Game of Thrones publicou um vídeo de bastidores da série nesta segunda-feira (15), e um detalhe chamou atenção. ALERTA: se você ainda não assistiu ao primeiro episódio da oitava temporada, aqui seguirá um spoiler.



No episódio que foi ao ar no último domingo (14), Jon Snow descobriu que o relacionamento íntimo que estava tendo com Daenerys Targaryen era, na verdade, incesto. Ela é tia do rapaz.



Se os fãs ficaram horrorizados, Kit Harington também parece ter ficado. O vídeo dos bastidores mostra o ator se 'engasgando' depois de gravar uma cena de beijo com a atriz Emilia Clarke.



Em entrevista à revista Variety, Emilia disse como era "estranho" gravar as cenas de romance na sétima temporada. "A primeira cena que tivemos juntos nós dois começamos a rir", disse ela.



Harington também falou da amizade entre os dois e do constrangimento de gravar cenas como essa. "Emilia e eu temos sido melhores amigos ao longo de sete anos e quando tivemos de nos beijar, parecia muito estranho. Emilia, Rose [Leslie, mulher do ator] e eu somos bons amigos, então mesmo pensando que somos atores e esse é nosso trabalho, há um elemento de estranheza quando nós três estamos jantando e tivemos uma cena de beijo naquele dia", disse ao jornal Mirror.



Assista abaixo:

