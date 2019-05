Aos 21 anos, Kylie Jenner é a mais jovem bilionária do mundo, de acordo com uma lista da Forbes. Com um império de maquiagem já estabelecido, a empresária começa a se aventurar no mundo do skincare e lança a Kylie Skin, sua marca de cuidados com a pele.



Lançada nesta quarta-feira (22), a marca é vegana, não realiza testes em animais (cruelty-free) e é livre de glúten, parabenos e sulfato. Entre os produtos, há lenços demaquilantes, sabonete para rosto, esfoliante e hidratante, todos custando entre 20 e 30 dólares (aproximadamente R$ 80 a R$ 100).



Kylie Jenner fez sucesso com sua marca de maquiagem Kylie Cosmetics, que vale cerca de 900 milhões de dólares segundo estimativas da revista. O valor ultrapassa R$ 3,6 bilhões na cotação atual.



As compras devem ser feitas online e tanto a Kylie Cosmetics, quanto a Kylie Skin, entregam no Brasil.