Uma voz potente e madura. Com apenas 16 anos, a cantora Lúcia Muniz tem agradado ao público e conquistado fãs pelo país. Hoje, a mineira de Montes Claros, no Norte do Estado, enfrenta um dos maiores desafios da carreira: ela está entre os quatro finalistas que disputam o título do programa The Voice Brasil, exibido pela TV Globo.



A adolescente é a única representante de Minas nesta etapa da atração. A vaga foi conquistada na noite de terça-feira, após a artista interpretar a canção “Crawling”, do Linkin Park.



Lúcia Muniz foi escolhida pelo voto popular e também pelo técnico dela, Lulu Santos, que lhe deu 20 pontos. Com o resultado, eliminou a também mineira Pollyanna Caires, que havia cantado a música “I dontwannabeyouanymore”, de Billie Eilish.

Além da montesclarense, estão na final Willian Kessley, Ana Ruth e Tony Gordon.



Elogios

A passagem da adolescente pelo palco do programa global tem impressionado os jurados e cantores renomados. No último dia 24, a roqueira Pitty curtiu um post no Twitter da atração que comentava sobre a apresentação de Lúcia Muniz na programação do dia.



Planos

A vaga na final do The Voice foi comemorada pela família da adolescente. Segundo o pai dela, Carlos Muniz, de 65 anos, a filha está muito feliz com a participação no programa, onde tem a oportunidade de ter contato com vários artistas e adquirir mais experiência.



Cirurgião e artista plástico, ele revela, ainda, que a garota deve mudar de endereço em 2020: vai buscar oportunidades no Rio de Janeiro. “Ela vai estudar e seguir a carreira de cantora”, diz o pai, orgulhoso.

*Com Juliana Baeta



