Sabadou na quarentena! A maior live da história está prevista para este sábado (18), a partir das 16h (horário de Brasília), com apresentações de Paul McCartney, Lady Gaga e outros grandes nomes do show business mundial.

Trata-se do Festival One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa), a live das lives, como está sendo chamada nas redes sociais. Para se ter uma ideia, até os Rolling Stones confirmaram presença.

Os shows serão exibidos pela Globo, pelo Globoplay, pelo Multishow, ou no link do festival (clique aqui). https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/

A estrela Lady Gaga aparece como curadora e uma das atrações do festival, que, além dos Stones, terá no "menu" Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma.

As apresentações serão direto de suas casas, seguindo a orientação da entidade criadora, a ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nos bastidores, conta-se que Gaga usou seus contatos para armar essa live das lives. Os apresentadores serão o ator Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Os shows terão dicas de saúde repassadas por especialistas, comediantes e outras personalidades.

