O programa Altas Horas exibido no último sábado, dia (26), trouxe revelações sobre os convidados. Caio Castro mandou um beijo para Grazi Massafera e Serginho Groisman disse que aprova o casal. Além disso, Larissa Manoela revelou que já fez xixi no palco enquanto se apresentava e, por isso, agora usa fraldas durante os shows.



"Foi uma loucura. A gente fica cantando no palco e bebe muita água. Trabalha muito o diafragma, aí a bexiga vai aqui. Um certo dia pressionei o diafragma foi junto com a bexiga e o xixi não ficou. Entendeu? Foi um desespero!", contou a atriz e cantora enquanto o apresentador da atração da Globo ria da história.



Larissa afirmou que ninguém percebeu o imprevisto, pois ela estava de vestido longo, mesmo assim a situação a incomodou. "Só eu sei a minha frustração de ter feito xixi no palco, no meu sapato e na minha roupa."



A artista disse que agora usa fraldas durante os shows para evitar emergências como essa. "É uma prevenção porque segura o primeiro jato do xixi", explicou.