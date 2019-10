Larissa Manoela se tornou mais conhecida do público ao participar de novelas no SBT. Ela é da mesma geração de Maisa Silva, a "menina dos olhos" de Silvio Santos. Além de atriz, Larissa é cantora e realiza diversos shows pelo Brasil. Aos 18 anos de idade e com quase 25 milhões de seguidores no Instagram, Larissa decidiu não renovar contrato com o SBT em dezembro.



"Eu acredito que todo mundo em geral já estava entendendo que esse momento ia chegar. Eu estou sempre muito acostumada com os ciclos irem se fechando. É natural. O Silvio zoava: 'Você não vai ficar muito tempo aqui'. O que eles (no SBT) querem é que eu esteja feliz. Estou feliz", declarou Larissa durante a entrega da cerimônia Meus Prêmios Nick na noite desta quarta-feira (16).

A atriz e cantora foi a campeã na categoria Instagram do ano na premiação da Nickelodeon



"Ano que vem sigo muito focada em meus trabalhos no cinema. Vou rodar dois longas. Vai ser muito incrível. É um ciclo que se fecha com muito amor", ressaltou.



Certa vez, Silvio Santos disse que, se Larissa Manoela saísse do SBT para a Globo, iria 'rogar uma praga', como teria feito com Ana Paula Arósio. A atriz não teme: "ele fala isso só na frente das câmeras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", garante.

