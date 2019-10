Mais do que música, a arte e a trajetória das bandas mineiras Skank, Jota Quest e Tianastácia vai fazer o bem. Os grupos, três das bandas de maior sucesso do estado, se uniram para realizar um leilão de artigos raros, cuja renda adquirida nas vendas será totalmente para a Associação Querubins, que atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes da Vila Acaba Mundo, Centro-Sul de BH, através da arte.

O leilão está disponível na plataforma Winvite (clique aqui para acessar) e tem como prêmios kits de artigos raros de cada banda. No site, o interessado pode escolher de que banda - ou bandas - comprar e será direcionado à respectiva página. No kit do Jota Quest, estão o primeiro disco de ouro recebido pela banda, em 1996, quando ela ainda se chamava J.Quest; o CD independente da banda, concebido, gravado, mixado e produzido pelos integrantes do grupo em 1993, repleto de músicas exclusivas; uma jaqueta jeans da marca Levi's com logo de couro dourada e preta do Jota Quest, não vendável; um songbook da banda com 56 músicas; e um livro de fotos da história do Jota Quest.

Já para os fãs de Skank interessados, o kit da banda contém uma camisa do Time de Futebol do Skank autografada, uma camisa Skank autografada, um livro Skank na Estrada autografado e o CD e DVD "Os três primeiros no Circo Voador" também autografados.

Quem adquirir o kit de itens raros do Tianastácia leva: um violão Cafter Folk com cordas de aço autografado, uma pintura óleo sobre tela de Beto Nastácia, uma caneca promocional da cerveja Tianastácia, uma lata promocional Disco Orange - 7, uma camisa comemorativa dos 20 anos da banda, uma camisa tradicional Tianastácia e um boné preto da banda com logo bordada.

Além dos itens doados, os compradores do leilão ainda levam dois ingressos para a primeira fileira do show A Música da Cidade, que acontece no dia 13 de novembro no Palácio das Artes, onde os kits serão entregues no palco pelo artista correspondente. A compra dos produtos também dá acesso à área VIP do evento, onde os compradores poderão se encontrar com os aristas antes do show.

Quem não quiser comprar os kits, pode adquirir pela mesma plataforma de leilão uma das dez credenciais para o Meet & Great com os artistas. A credencial garante uma foto ao lado do ídolo antes da apresentação.

A venda dos kits e das credenciais funciona em sistema de leilão, na qual mesmo se o interessado não tiver sua oferta vencedora, ele recebe uma compensação do sistema.