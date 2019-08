Leonardo DiCaprio usou as redes sociais nesta quarta-feira, (21), para lamentar as notícias sobre o aumento de queimadas na floresta amazônica.



No perfil oficial no Instagram, o ator republicou uma imagem postada em outra página, com a hastag #regram, que noticiava o ocorrido.



"Aterrorizante pensar que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente os pulmões do mundo, tem pegado fogo e queimando nos últimos 16 dias consecutivos, literalmente sem cobertura da mídia! Por quê?", questiona a publicação de Nick Rose.



A publicação dele foi comentada por outras personalidades como Kim Kardashian, que republicou a foto nos stories do Instagram.



Nos comentários de DiCaprio, Lindsay Lohan questionou: "Como podemos ajudá-los? Ações falam mais do que palavras, meu amigo", escreveu a atriz.



Esta não é a primeira vez que o ator demonstra interesse pelas questões ambientais e humanitárias no Brasil. Em janeiro, DiCaprio fez uma postagem no Instagram sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em que centenas de pessoas e animais morreram: