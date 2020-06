Em parceria com o irmão João Mendes e Mestre Sapobemba, Leonardo Mendes lançou recentemente seu novo single. Intitulada “Nó na Garganta”, a música serve de prólogo para o primeiro disco autoral do cantor baiano e, como ele destaca, é uma canção, do começo ao fim, de resistência, luta e fé no amanhã.

“Esse registro levanta questões extremamente importantes e que estão sendo discutidas ao redor do mundo, mas, na minha opinião, boa parte delas já deveriam estar resolvidas. Parecem anacrônicas as notícias que vemos. Mas é hoje, agora, a cada instante. Conseguem entender?”, contesta Leonardo Mendes.

Além disso, ele destaca que “o momento político foi o principal fio condutor desse trabalho”. “Quando vi o país dividido e os movimentos de extrema direita crescendo, bateu o desespero. Tudo de mais terrível estava sendo amplificado: o racismo, o genocídio nas favelas, a homofobia, a discriminação religiosa, o fascismo, o feminicídio... Aquele nó na garganta veio e, dele, nasceu esse grito”, comenta.

Natural de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, Leonardo Mendes já circulou ao lado do pai Roberto Mendes, Nando Reis, Gal Costa, Margareth Menezes, Virginia Rodrigues, Tiganá Santana, Mariene de Castro e tantos outros.