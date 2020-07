Terezinha Pereira e Maria de Fátima Moreira Peres construíram uma parceria de longa data, que inclui uma pesquisa sobre literatura feminina e um livro organizado por elas contendo material assinado só por mulheres, intitulado “Águas Passadas”. Agora, neste momento de pandemia, as duas voltaram a unir forças para uma nova obra, novamente contando com uma gama de escritoras.

Com lançamento virtual marcado para esta quinta-feira (23), às 19h, no canal da TodaVoz Editora no YouTube, “Letras da Quarentena: Escrita de Mulheres” reúne pequenos textos de 21 mulheres, a maioria delas mineiras, a respeito do isolamento social.

“A ideia do livro surgiu deste momento em que estamos escrevendo sem ter a oportunidade de trocar nossos escritos com outras pessoas e sem poder fazer um lançamento de livro de papel. Então, resolvemos fazer um livro digital para registrar o sentimento das mulheres neste período de pandemia”, destaca Terezinha.

Cada escritora teve total liberdade para escolher o gênero literário e a forma que quisesse desenvolver o tema. “Daí surgiram contos, crônicas, poesias, carta, relatos...”, completa.

Terezinha, aliás, colabora com o texto intitulado “Quero um Mundo Fora do Mundo”. “Pensei em lugares em que as pessoas já se imaginaram estar, lugares fora deste mundo, como Pasárgada, Shangri-La, Terra do Nunca, Oz, País das Maravilhas, ‘terra de palmeiras onde canta o sabiá’... Lugares onde a pessoa procura um mundo que não é este mundo. Como sair de uma realidade tão dura e difícil como esta”, relata.

Lançamento

A live desta quinta contará com a presença de Maria Valéria Rezende, uma das escritoras da obra. Mas além da versão digital, o grupo de escritoras intenta, no futuro, lançar a edição impressa. “Temos ideia de colocar esse livro numa plataforma do Kindle e o projeto de fazer o livro, em papel, até o final deste ano, com lançamento de maneira presencial, para sentir o calor dos leitores”, ressalta Terezinha.