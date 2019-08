Fátima Bernardes considera que amadurecer é uma utopia e que faz parte do ser humano ter dias em que se acha superinfantil também. Prestes a completar 57 anos, a apresentadora afirma lidar bem com esse momento da vida.



"Acho que lido muito bem com a minha idade [...] Acho que a gente está sempre amadurecendo e está sempre precisando amadurecer", disse ela em entrevista ao GShow, completando que está "muito feliz".



Atenta à saúde e à beleza, Fátima diz que sempre foi "extremamente vaidosa" e que, desde os 42 anos, recorre ao botox para ficar com uma imagem "menos preocupada por franzir mais a testa".



Bailarina, a apresentadora continua praticando dança e começou a fazer natação.



Segundo ela, a preocupação com a saúde aumentou conforme foi ficando mais velha. "Não deixo de fazer os exames, estou sempre atenta, desde as coisas aparentemente menos importantes, como uma dermatologista. Sou superligada e atenta, mas não neurótica", afirmou.