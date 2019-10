O obscurantismo de dramas humanos e da perseguição às artes na América Latina são a temática das seis cenas que compõem a peça “Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamerica”, em cartaz este fim de semana no Sesc Palladium. O espetáculo é dirigido por Felipe Hirsch, que tem abordado dramas do continente em peças e filmes pelos últimos quatro anos. Para essa montagem, encomendou textos a dois brasileiros, dois argentinos e dois chilenos.

Os atores Débora Bloch, Guilherme Weber, Jefferson Schroeder e Renata Gaspar atuam em um cenário composto por colchões, numa metáfora tanto ao ambiente residencial repleto de eventos significativos, como à constante instabilidade do chão onde se pisa. Os colchões utilizados na peça vieram de hospitais, hotéis e orfanatos, que receberam, em troca, itens novos da produção.

Guilherme Weber contracena com Jefferson Schroeder e Renata Gaspar em peça de Felipe Hirsch

“Ao mesmo tempo em que adotamos um tom lúgubre, os textos são otimistas porque evidenciam a existência de uma opção de salvação, estamos encenando um alerta, uma forma de nos instrumentar para frear esse obscurantismo”, aponta o ator Guilherme Weber, colega de teatro de Felipe Hirsch desde a juventude em Curitiba.

Antes que o dia arrebente

O nome da peça remete ao verso da música “Soy loco por ti America”, composta por Gilberto Gil e Capinan, que mescla na letra a fusão linguística do continente e que foi gravada pela primeira vez por Caetano Veloso. O músico baiano também está presente na trama da peça, objeto de um monólogo que retrata seu “assassinato” por um regime de governo fictício.

“Essa peça já estava sendo montada quando foi pega no turbilhão das eleições do ano passado, quando os artistas foram colocados no papel simbólico do inimigo por uma parcela da população”, contextualiza Weber. Ele diz ainda que o autor do texto, o chileno Guillermo Calderón, apaixonou-se pelo Brasil ao se encantar por Caetano.

Serviço

“Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamerica”

Grande Teatro Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro)

Sábado (26), às 21h

Domingo (27), às 19h

Ingressos a partir de R$ 50 (inteira)

Confira trecho do espetáculo