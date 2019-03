“Goela Abaixo” é um disco concebido na estrada. Feito entre os anos de 2016 e 2018, quando Liniker e os Caramelows estavam em turnê, o segundo álbum da banda carrega no DNA uma variedade de territórios, com canções gravadas na casa de Liniker, em Araraquara, interior de São Paulo, e outras num estúdio em Berlim, na Alemanha. O resultado da produção quase itinerante é apresentado amanhã, no Sesc Palladium.

Com várias cidades como locação para a realização do novo trabalho, as canções têm influências múltiplas. “O disco tem muita referência da música do norte da África e do soul dos anos 60. Duas cantoras ganesas gravaram coros com a gente”. conta Liniker.

E nessa multiplicidade de territórios, Minas Gerais também entra em cena. É da artista mineira Domitila de Paula a capa do novo disco. “Ela é uma artista que eu admiro há muito tempo, além de ser minha amiga. Foi muita conversa e muito questionamento até chegar na capa ela teve muita sensibilidade”, elogia a cantora.

Mas, se em termos territoriais, digamos, o disco se expande, na essência as canções de “Goela Abaixo” lançam um olhar para dentro. Para Liniker, trata-se de um trabalho que veio da emancipação e da sensibilidade, com tudo à flor da pele, “mas para ser vivido com muita coerência”.

Com produção de Rafael Barone, baixista da banda, o álbum também tem um quê de feito em casa. A produção foi um processo de encaixe, relembra Liniker, de todo mundo propor algo. “É um disco de dentro da gente”, sublinha.

Além disso, o álbum traz à tona o amadurecimento da banda, que apresenta “Goela Abaixo” três anos após “Remonta”, álbum de estreia de Liniker e os Caramelows. “É um outro momento da banda, um outro passeio e estamos muito felizes pelas trocas naturais que fizemos na estrada”, pondera a artista.



Show

E se o disco nasceu na estrada, agora é o momento de voltar para ela. “É muito revigorante (apresentar o álbum). Dá um ar de que tudo está tendo vida”, afirma Liniker.

E toda a vida vem com reforços: à banda somam-se artistas de sopro e mais backing vocals, que reforçam os coros das canções.

A estreia do show ocorreu em São Paulo, na última semana, com ótima resposta do público. “Deu para sentir que as pessoas estavam esperando por um trabalho novo. E poder ir para Minas vai ser muito bonito. É um público que sempre nos recebe muito bem”, afirma a cantora.



Serviço: Liniker e os Caramelows lançam “Goela Abaixo”, amanhã, às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 – Centro).

Ingressos de R$ 30 a R$ 80

Escute o disco: