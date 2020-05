Figura fundamental para o desenvolvimento e a consolidação do rock e um dos principais astros do estilo, desde os anos 50, Little Richard saiu de cena. Famoso por hits do quilate de “Lucille” e “Long Tall Sally (The Thing)”, o cantor norte-americano morreu neste sábado (9), aos 87 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O ícone da música já vinha sofrendo com problemas de saúde há alguns anos, incluindo dores no quadril e um derrame.

Nascido em Macon, na Geórgia, Little Richard foi contemporâneo de outros gigantes, como Chuck Berry, Elvis Presley e Bill Haley.

O cantor se tornou figura emblemática na história da música, tendo imortalizado hinos como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” e “Rip it Up”, dentre tantos outros. Em 2013, anunciou a aposentadoria.

Personalidades como Elton John e os Beatles, além de outros nomes, foram influenciados por Little Richard.