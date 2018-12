Entre os diversos live-actions que a Disney está produzindo, um deles chamou a atenção nesta quarta-feira (19). Dirigido pelo britânico Guy Ritchie, o filme Aladdin ganhou as primeiras imagens de Will Smith interpretando o Gênio.



Em entrevista ao Entertainment Weekly, o diretor explicou como foi o processo de criação do personagem. "Eu queria um pai musculoso dos anos 1970. Ele era grande o suficiente para parecer uma força - não tão musculoso como se parecesse que estivesse contando calorias, mas formidável o suficiente para parecer que você sabia que ele estava na sala", disse.



Além de Will Smith no papel de Gênio (originalmente dublado por Robin Williams), o elenco também conta com Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar) e Navid Negahban (Sultão).



Aladdin é uma adaptação do desenho de 1992 e a versão live-action estreia em maio de 2019 nos cinemas.

